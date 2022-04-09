Çin'in Kuzeyindeki Vahşi Leopar Popülasyonu Genişliyor - Son Dakika
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Çin'in Kuzeyindeki Vahşi Leopar Popülasyonu Genişliyor

09.04.2022 12:03
Çin'in Kuzeyindeki Vahşi Leopar Popülasyonu Genişliyor

Xİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) — Leopar dağılımına ilişkin yeni bulgular, Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne bağlı Sibirya Kaplanları ve Amur Leoparlarını İzleme ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Limin liderliğindeki bir ekip tarafından on yıl süren bir araştırma sonucu elde edildi. Araştırma, Çin'in kuzeyindeki ana sıradağlarda vahşi leoparların olduğunu, bazı bölgelerde sürdürülebilir büyüme popülasyonlarının oluştuğunu […]

Çin'in Kuzeyindeki Vahşi Leopar Popülasyonu Genişliyor

Xİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) — Leopar dağılımına ilişkin yeni bulgular, Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne bağlı Sibirya Kaplanları ve Amur Leoparlarını İzleme ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Limin liderliğindeki bir ekip tarafından on yıl süren bir araştırma sonucu elde edildi. Araştırma, Çin'in kuzeyindeki ana sıradağlarda vahşi leoparların olduğunu, bazı bölgelerde sürdürülebilir büyüme popülasyonlarının oluştuğunu ve vahşi leopar popülasyonlarının yayılma eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Feng, "Shaanxi Eyaletinin Ziwuling Dağı'nda yaptığımız gözlemler bu bölgedeki leopar popülasyonunun 110 civarında olduğunu ve popülasyon yoğunluğunun 100 kilometrekare başına 2,4 olduğunu gösteriyor" dedi. Araştırma ekibine göre, bu, Çin'de bilinen en büyük yerel vahşi leopar popülasyonu.

Bu arada, Feng'e göre, Shanxi'nin Heshun bölgesindeki vahşi leopar popülasyon yoğunluğu 100 kilometrekare başına 1,2'den 1,6'ya yükseldi. Feng, leoparın besin zincirinin en üstündeki yırtıcı hayvan olduğunu ve popülasyon restorasyonunun diğer hayvan ve bitki popülasyonların restorasyonunu, biyolojik çeşitliliği ve hatta ekosistemin genel restorasyonunu etkilediğini belirtti. Çin'in kuzeyindeki leopar popülasyonu, 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük ölçüde düştü. Hayvanlar artık Çin'de ulusal düzeyde en yüksek korumaya sahip.

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Kaynak: Xinhua

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