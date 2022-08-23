Çin'in Pekin Köprüsü - Son Dakika
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Çin'in Pekin Köprüsü

23.08.2022 09:30

Çin'in Langfang kentinde yer alan Pekin Büyük Köprüsü havadan görüntülendi.

Çin'in Langfang kentinde yer alan Pekin Büyük Köprüsü havadan görüntülendi. Pekin'de bulunan Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Demiryolu üzerinde yer alan 48,15 kilometrelik (29,92 mil) uzunluğundaki bu köprü dünyanın en uzun köprüleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Pekin Köprüsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Pekin Köprüsü - Son Dakika
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