Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları - Son Dakika
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Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları

16.07.2022 09:33
Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları

SHENYANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin şehrindeki Ormancılık ve Sulak Alan Koruma Hizmet Merkezi'ne bağlı turna yetiştirme ve koruma istasyonundaki bebek kırmızı ibikli turnalar, 14 Temmuz 2022.

SHENYANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin şehrindeki Ormancılık ve Sulak Alan Koruma Hizmet Merkezi'ne bağlı turna yetiştirme ve koruma istasyonundaki bebek kırmızı ibikli turnalar, 14 Temmuz 2022. Turna yetiştirme ve koruma istasyonunda şu anda 83 bebek kırmızı ibikli turna yer alıyor. Nesli tehlike altına olan kırmızı ibikli turna, Çin'de birinci sınıf devlet koruması altına bulunuyor. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları - Son Dakika
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