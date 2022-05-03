Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı - Son Dakika
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Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı

03.05.2022 18:31
Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığından yayımladığı açıklamada, Liaoning'in, 2 Mayıs'ta, "Tip 055" Nançang muhribi, "Tip 52D" Şining, Urumçi ve Çıngdu muhripleri, "Tip 52C" Cıngcou muhribi, "Tip 54A" Şiangtan fırkateyni ve "Tip 901" Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi'nde Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden Pasifik Okyanusu'na doğru seyrettiği belirtildi.

Açıklamaya eklenen fotoğrafa Liaoning'in güvertesinde J-15 savaş uçakları ile Z-8 ve Z-9 helikopterleri olduğu görüldü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Gao Şiuçıng, yaptığı açıklamada Liaoning'in "Batı Pasifik açıklarında gerçekçi savaş tatbikatı yapacağını" belirterek faaliyeti doğruladı.

Sözcü Gao, tatbikatın yıllık planlamaya uygun olarak, donanmanın görev kabiliyetini artırmak üzere düzenlendiği, faaliyetin uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Liaoning'in, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler Denizi'nde görevde olduğu bir dönemde kalabalık bir filoyla aynı bölgede görevlendirilmesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Liaoning uçak gemisi, 7 parçalık filoyla Pasifik Okyanusu'na açıldı - Son Dakika


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