Çin'in Lojistik Sektörü İlk Üç Ayda Büyüme Kaydetti - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir sektör raporuna göre, ülkenin lojistik sektöründe 2022'nin ilk üç ayında istikrarlı büyüme kaydedildi. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından sektöre dair yayınlanan raporda, sosyal lojistiğin ilk üç ayda yıllık yüzde 6,2 artarak 84 trilyon yuana (12,8 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi. Federasyon, sosyal lojistik sektörünün GSYİH içindeki payının 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve lojistik talebinin ekonomik büyümeye güçlü destek sağladığını belirtti.

Sanayi ürünleri lojistiği ise ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,5 arttı ve büyüme oranı önceki çeyreğe göre 2,6 puan yükseldi. Veriler, imalat sanayisindeki yükselişin de hızlandığını gösteriyor. Yüksek teknolojili imalat lojistiği yıllık yüzde 14,2, ekipman imalatı lojistiği ise yüzde 8,1 büyüdü. Her iki sektörün büyüme oranı da sanayi ürünleri lojistiğinin büyüme oranını aştı. Ancak lojistik sektörü aynı zamanda baskıyla karşı karşıya. Toplam sosyal lojistik büyüme hızı, küresel ve yerel faktörler nedeniyle Mart ayından bu yana yavaşladı. Sektörün Mart ayındaki büyüme hızı, ilk iki aya göre 2 puandan fazla düştü.