Çin'in Lojistik Sektörü Mayıs'ta Toparlandı - Son Dakika
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Çin'in Lojistik Sektörü Mayıs'ta Toparlandı

03.06.2022 10:32
Çin'in Lojistik Sektörü Mayıs'ta Toparlandı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) göre, ülkedeki lojistik sektörü destekleyici politikaların uygulanması sayesinde Mayıs ayında toparlanma kaydetti.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) göre, ülkedeki lojistik sektörü destekleyici politikaların uygulanması sayesinde Mayıs ayında toparlanma kaydetti. Sektördeki iş hacmini, yeni siparişleri, istihdamı, envanter cirolarını ve ekipman kullanım oranlarını takip eden lojistik performans endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,5 puan artış göstererek geçen ay yüzde 49,3 oldu. Bu alanda yüzde 50'nin üzerindeki bir veri büyümeyi gösterirken, 50'nin altındaki veriler daralmayı gösteriyor.

CFLP Başkan Yardımcısı He Hui, artan performans için ülkenin lojistikteki tıkanıklıkları açma ve zorluk içindeki işletmeleri destekleme tedbirlerini işaret etti. He Hui, sektörün hem arz hem de talep açısından daha iyi durumda olduğunu söyledi. Yeni siparişler için alt endeks, bir ay öncesine göre yüzde 4,4 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Federasyona göre iş beklentisi alt endeksi bir önceki aya kıyasla 1,8 yüzde puan artarak yüzde 53,7'ye yükseldi ve bu da lojistik firmalarının sektöre dair iyimser görünümüne işaret ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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