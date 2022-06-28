Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

28.06.2022 17:46
Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan bir sektör raporuna göre Çin'in lojistik sektörü 2022'nin ilk beş ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan bir sektör raporuna göre Çin'in lojistik sektörü 2022'nin ilk beş ayında istikrarlı büyüme kaydetti. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu yayınladığı raporda sosyal lojistiğin ilk beş ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 128,8 trilyon yuana (yaklaşık 19,24 trilyon ABD doları) ulaştığını ifade etti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Nisan'daki yüzde üçlük düşüşe karşılık Mayıs ayındaki büyüme oranı yüzde 0,5'e kadar çıktı. Raporda, salgına dair durumun üretimin düzene girmesi ile hayatın kademeli olarak normale dönmesiyle birlikte Mayıs'tan bu yana düzeldiği belirtildi ve "Genele bakıldığında lojistik talebindeki artış sürdü ve büyüme oranı hafifçe arttı" dendi. Raporda verilen bilgiye göre sanayi ürünleri sektörü lojistiği de Ocak-Mayıs aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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