Çin'in Lojistik Sektöründe Nisan'da Daralma Yaşandı - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'ndan (CFLP) alınan verilere göre, Kovid-19'un yurtiçinde yeniden canlanmasıyla Nisan ayında Çin'in lojistik sektörünün iyimserliğinde azalma görüldü. Sektördeki iş hacmini, yeni siparişleri, istihdamı, stok cirolarını ve ekipman kullanım oranlarını takip eden lojistik performans endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 4,9 puan düşüşle yüzde 43,8 oldu. Endekste yüzde 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi, 50'nin altındaki bir değer ise daralmayı yansıtıyor.

Bununla birlikte CFLP Başkan Yardımcısı He Hui, salgın kontrol önlemlerinin ve lojistiği kolaylaştıran politikaların uygulanmasıyla bu kısa vadeli etkilerin kademeli olarak zayıflayacağını söyledi. He, Çin'in esnek sanayi ve tedarik zincirlerinin yanı sıra geniş pazarının da lojistik sektörünün toparlanmasını destekleyeceğini kaydetti.