Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı

20.04.2022 22:47
Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin bu yılın ilk çeyreğinde önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin bu yılın ilk çeyreğinde önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış kaydettiğini gösterdi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin mali gelirleri bu dönemde 6,2 trilyon yuana (yaklaşık 968,81 milyar ABD doları) ulaştı. Vergi gelirleri de Ocak-Mart döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı ve 5,25 trilyon yuan oldu. Ülkenin en büyük mali gelir kaynağı olan katma değer vergisinden elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1,92 trilyon yuana ulaşırken, kişisel gelir vergilerinin toplamı da yüzde 16,5'lik artışla 464,5 milyar yuana yükseldi.

Damga vergisi geliri de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,6 yükseldi ve 156,9 milyar yuan olarak gerçekleşti. Özellikle hisse senedi değişimine yönelik damga vergisi gelirinde yıllık yüzde 21,3'lük artış kaydedildi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler, mali gelirlerinde sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 9,5 artışla 2,89 trilyon yuan ve 3,31 trilyon yuan elde etti. Çarşamba günü açıklanan veriler, aynı zamanda Çin'in mali harcamalarının da yılın ilk üç ayında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 6,36 trilyon yuan olduğunu gösterdi. Bakanlık, eğitime yapılan mali harcamanın bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8,5 ve bilim ile teknolojiye yapılan harcamanın da yüzde 22,4 arttığını ifade etti.

Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Mali Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 8,6 Arttı - Son Dakika
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