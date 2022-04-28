Çin'in Mandıra Devi Yili'nin Geliri 2021 Yılında 110 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Mandıra Devi Yili'nin Geliri 2021 Yılında 110 Milyar Yuana Ulaştı

28.04.2022 14:43
Çin'in Mandıra Devi Yili'nin Geliri 2021 Yılında 110 Milyar Yuana Ulaştı

HOHHOT, 28 Nisan (Xinhua) - Çin'in mandıra devi İç Moğolistan Yili Endüstri Grubu Limited Şirketi'nin yıllık mali raporuna göre, şirket 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 14,15 artışla yaklaşık 110,6 milyar yuan (16,83 milyar ABD doları) gelir elde etti.

HOHHOT, 28 Nisan (Xinhua) - Çin'in mandıra devi İç Moğolistan Yili Endüstri Grubu Limited Şirketi'nin yıllık mali raporuna göre, şirket 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 14,15 artışla yaklaşık 110,6 milyar yuan (16,83 milyar ABD doları) gelir elde etti. Firma net karda da bir önceki yıla oranla yüzde 23 artışla 8,73 milyar yuana ulaştı. Yili, 2021 yılında sıvı süt alanında yüzde 11,54 artışla 84,91 milyar yuan, süt tozu ve süt ürünleri alanındaysa yüzde 25,8 artışla 16,21 milyar yuan kazandı. Rapora göre, Yili'nin ana ürünleri 2021 yılında 60'tan fazla ülke ve bölgeye ulaşırken şirketin yurtdışı faaliyet geliri önceki yıla oranla yüzde 8 büyüme kaydetti. Yili'nin Ar-Ge yatırımı 2021'de yüzde 23,39 artışla 601 milyon yuana ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Mandıra Devi Yili'nin Geliri 2021 Yılında 110 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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