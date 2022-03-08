Çin'in Mars'taki uzay aracının iniş sahasının araştırmaya elverişli olduğu bildirildi - Son Dakika
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Çin'in Mars'taki uzay aracının iniş sahasının araştırmaya elverişli olduğu bildirildi

08.03.2022 11:55
Çin'in Mars'taki uzay aracının iniş sahasının araştırmaya elverişli olduğu bildirildi

Çin'in Mars'a gönderdiği ilk uzay araştırma aracı Zhurong'un iniş sahasının topografik olarak daha fazla araştırma için elverişli olduğu belirtildi.

Çin'in Mars'a gönderdiği ilk uzay araştırma aracı Zhurong'un iniş sahasının topografik olarak daha fazla araştırma için elverişli olduğu belirtildi.

ECNS'de yer alan habere göre, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan çalışma, ilk 61.6 günde (60 Mars günü) Zhurong'un iniş sahası civarında toplanan ölçüm sonuçlarının analizine dayanıyor.

Çalışmada, Zhurong'un ilk 60 Mars gününde 450,9 metre güneye doğru seyahat ettiği belirtildi.

Araç, iniş sahasının etrafındaki yüzey toprağının daha fazla yük mukavemet kapasitesine sahip olduğunu ve toprağın birbirine tutunma özelliğinin güçlü olduğunu belirlerken, sırtlar, dalgalanmalar ve aşınmış kraterler gibi yer şekillerinin olduğunu tanımladı.

Çalışmada, bu tür ön bulguların, Zhurong'un iniş sahasının daha fazla araştırma için topografik olarak elverişli olduğunun kanıtı olduğu aktarıldı.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.

Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Zhurong, Uzay, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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