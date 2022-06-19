Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı

19.06.2022 12:22
Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, Mayıs ayında ülkenin otomobil ihracatının aylık bazda yüzde 73'lük hızlı bir artışla 2022 yılı rekorunu kırdığını gösterdi.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, Mayıs ayında ülkenin otomobil ihracatının aylık bazda yüzde 73'lük hızlı bir artışla 2022 yılı rekorunu kırdığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Çin geçen ay, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 62,3 artışla 245.000 otomobil ihraç etti. Ayrıntılarına bakıldığında bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,7 artışla 196.000 binek otomobili yurtdışına satıldı. Ticari araç ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 artışla 49.000 adede çıktı. Veriler ayrıca yılın ilk beş ayında Çin'in otomobil firmalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 artışla 969.000 araç ihraç ettiğini gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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