Çin'in Mega Su Sevkiyatı Projesinin Orta Güzergahı 50 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıyor - Son Dakika
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Çin'in Mega Su Sevkiyatı Projesinin Orta Güzergahı 50 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıyor

23.07.2022 16:21
Çin'in Mega Su Sevkiyatı Projesinin Orta Güzergahı 50 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıyor

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nden sorumlu şirket, projenin orta güzergahının Cuma gününe kadar ülkenin kurak kuzeyine 50 milyar metreküpten fazla su aktardığını bildirdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nden sorumlu şirket, projenin orta güzergahının Cuma gününe kadar ülkenin kurak kuzeyine 50 milyar metreküpten fazla su aktardığını bildirdi. Çin Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Limited Şirketi, orta güzergahın, aralarında Beijing, Tianjin, Hebei ve Henan'ın bulunduğu güzergah üzerindeki bölgelerde 85 milyon kişiye fayda sağladığını kaydetti. Şirket, orta güzergahtan aktarılan suyun yılda 2 milyar metreküpten 9 milyar metreküpe çıktığını ve su kalitesinin Çin'in yüzey suyu için beş kademeli olan kalite ölçeğinde ikinci sınıfın üzerinde olduğunu belirtti. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nin üç güzergahı bulunuyor. Ülkenin başkentine su beslemedeki rolü nedeniyle üçü arasında en önemli olan orta güzergah, Danjiangkou Barajı'ndan başlıyor ve kuzeydoğu yönünde Beijing ve Tianjin'e ulaşmadan önce Henan ve Hebei'den geçiyor. Bu güzergahtan 12 Aralık 2014 tarihinde su verilmeye başlandı. Projenin 2013 Kasım ayında faaliyete geçen doğu güzergahı, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu Eyaleti'nden aralarında Tianjin ve Shandong'un bulunduğu besleme alanlarına su aktarıyor. Plan aşamasındaki Batı güzergahının inşasına ise henüz başlanmadı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Mega Su Sevkiyatı Projesinin Orta Güzergahı 50 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mega Su Sevkiyatı Projesinin Orta Güzergahı 50 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıyor - Son Dakika
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