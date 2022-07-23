Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı - Son Dakika
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Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı

23.07.2022 16:51
Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in merkezi olarak yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler), 2022'nin ilk yarısında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) daha fazla yatırım yaparak inovasyona dayalı büyümeyi artırdı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in merkezi olarak yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler), 2022'nin ilk yarısında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) daha fazla yatırım yaparak inovasyona dayalı büyümeyi artırdı. Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), merkezi KİT'lerin Ar-Ge'ye yaptığı toplam harcamanın ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak yaklaşık 378,62 milyar yuana (yaklaşık 56,1 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi. SASAC'a göre, merkezi KİT'lerin Ar-Ge girdisi ilk altı ayda çift haneli büyümeyi sürdürdü ve bu şirketlerin Ar-Ge yatırım yoğunluğu yıllık 0,12 yüzde puan arttı. SASAC verileri ayrıca, Çin'in merkezi KİT'lerinin birleşik gelirinin, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 19,2 trilyon yuan seviyesinde olduğunu gösterdi. KİT'lerin net karları, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 1,09 trilyon yuana ulaştı.

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Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı - Son Dakika

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