Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi

16.07.2022 14:33
Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin devlet varlık düzenleyici kurumu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler) 2022 yılının ilk yarısında istikrarlı kar artışı bildirdi.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin devlet varlık düzenleyici kurumu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler) 2022 yılının ilk yarısında istikrarlı kar artışı bildirdi. Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), merkezi KİT'lerin birleşik net karının ilk yarıda yaklaşık 1,086 trilyon yuan (yaklaşık 160,9 milyar ABD doları) olduğunu ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1'lik bir artış olduğunu kaydetti. Ocak-Haziran döneminde, ülkenin 97 merkezi KİT'i geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 19,2 trilyon yuan birleşik gelir elde etti. SASAC'a göre, merkezi KİT'lerin faaliyet kar marjı görece yüksek bir seviyede gerçekleşti ve borçların varlıklara oranı yılın ilk yarısında sabit kaldı.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 14:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement