Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin devlet varlık düzenleyici kurumu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler) 2022 yılının ilk yarısında istikrarlı kar artışı bildirdi. Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), merkezi KİT'lerin birleşik net karının ilk yarıda yaklaşık 1,086 trilyon yuan (yaklaşık 160,9 milyar ABD doları) olduğunu ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1'lik bir artış olduğunu kaydetti. Ocak-Haziran döneminde, ülkenin 97 merkezi KİT'i geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 19,2 trilyon yuan birleşik gelir elde etti. SASAC'a göre, merkezi KİT'lerin faaliyet kar marjı görece yüksek bir seviyede gerçekleşti ve borçların varlıklara oranı yılın ilk yarısında sabit kaldı.