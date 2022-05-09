Çin'in Mikro Kredi Kuruluşlarının Sayısı İlk Çeyrekte Azaldı - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre geçen yılın sonunda 6.453 mikro kredi kuruluşu bulunurken, bu sayı Mart ayı sonunda 6.232'ye düştü. Çin Merkez Bankası'na göre, mikro kredi kuruluşlarının toplam ödenmemiş kredileri bir önceki çeyreğe göre 8,5 milyar yuan düşüşle 933 milyar yuan (yaklaşık 140 milyar ABD doları) oldu. Mikro borç veren kredi kuruluşları büyük ölçüde sermayeye ihtiyacı olan küçük şirketleri ve düşük gelirli grupları hedef alıyor. Çin'de son yıllarda sektörün finansal risklerini dizginlemek için getirilen düzenlemeler sıkılaştırıldı. Merkez Bankası verilerine göre, 582 mikro kredi kuruluşuna sahip Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, en fazla mikro kredi kuruluşu bulunan eyalet oldu.