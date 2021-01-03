Çin'in Morityus ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi - Son Dakika

Çin'in Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus ile 2019'da imzaladığı serbest ticaret anlaşması 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Morityus, Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk ve tek Afrika ülkesi oldu.

Anlaşma kapsamında, 7 yıl boyunca Morityus'un Çin'e sattığı 8 bin 500 ürünün yüzde 96'sı gümrüğe tabi olmayacak.

Bu ürünler arasında donmuş balık, noodle, bisküvi, gofret, taze meyve, meyve suyu, mineralli su, deri ürünleri ve keten bulunuyor.