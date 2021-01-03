Çin'in Morityus ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi - Son Dakika

Çin'in Morityus ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

03.01.2021 20:37
Çin'in Morityus ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi, System.String[]

Çin'in Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus ile 2019'da imzaladığı serbest ticaret anlaşması 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Çin'in Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus ile 2019'da imzaladığı serbest ticaret anlaşması 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Morityus, Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk ve tek Afrika ülkesi oldu.

Anlaşma kapsamında, 7 yıl boyunca Morityus'un Çin'e sattığı 8 bin 500 ürünün yüzde 96'sı gümrüğe tabi olmayacak.

Bu ürünler arasında donmuş balık, noodle, bisküvi, gofret, taze meyve, meyve suyu, mineralli su, deri ürünleri ve keten bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hint Okyanusu, Afrika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Morityus ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi - Son Dakika


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