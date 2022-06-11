Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu

11.06.2022 15:17
Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Çinli üretici CanSino Biologics tarafından yapılan iki mRNA tabanlı Kovid-19 aşı adayının klinik öncesi denemelerde etkili olduğu kanıtlandı ve insan testleri için potansiyel...

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Çinli üretici CanSino Biologics tarafından yapılan iki mRNA tabanlı Kovid-19 aşı adayının klinik öncesi denemelerde etkili olduğu kanıtlandı ve insan testleri için potansiyel olduğu belirtildi. Sonuçlar, iki aşının mRNA-Beta ve mRNA- Omicron'un, orijinal SARS-CoV-2 ile Beta, Delta ve Omicron gibi çok çeşitli varyantlarına karşı yüksek titre nötrleştirici antikor seviyeleri oluşturabileceğini gösterdi.İki dozluk mRNA-Beta, özellikle Beta ve orijinal varyantlar için geniş koruma sağlayabiliyor. Öte yandan, çalışmaya göre Omicron varyantına karşı daha fazla koruma sağlamak için mRNA-Omicron, ilk mRNA-Beta veya şirketin rekombinant COVID-19 aşısı Ad5-nCoV ile aşılanmış farelerde güçlendirici aşı olarak tavsiye edildi.Çin mRNA aşıları, Nisan ayında klinik deneme onayı aldı ve bu hafta yayınlanan bir şirket açıklamasına göre faz-1 insan denemelerine girdi.Geleneksel aşı teknolojileriyle karşılaştırıldığında, mRNA teknolojisi daha kısa sürede geliştirme ve üretim döngüsü avantajına sahip bulunuyor.Çinli aşı üreticisi, Shanghai'da Kovid-19 mRNA aşısına ait endüstriyel üssün yapım aşamasında olduğunu kaydetti. Böylece 2022 yılı sonuna kadar yıllık üretim kapasitesi 100 milyon doza ulaşabilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, mRNA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mrna Tabanlı Kovid Aşıları Klinik Öncesi Denemelerinde Etkili Bulundu - Son Dakika
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