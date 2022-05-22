Çin'in Nisan Ayı Doğalgaz Üretimi Yüzde 4,7 Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, Nisan ayında ülkenin doğalgaz üretiminde istikrarlı bir artış olduğunu ortaya koydu. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkenin doğalgaz üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 17,7 milyar metreküp oldu. Çin'in bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla toplam 74,7 milyar metreküp doğalgaz ürettiği bildirildi. Veriler, Ocak-Nisan döneminde Çin'in geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 düşüşle toplam 35,87 milyon ton doğalgaz ithal ettiğini gösterdi.