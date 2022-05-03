Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı

03.05.2022 20:32
Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou'da Omicron varyantlarına karşı bir doz Çin'in inaktif aşısını yaptıran bir klinik deneme gönüllüsü, 1 Mayıs 2022.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou'da Omicron varyantlarına karşı bir doz Çin'in inaktif aşısını yaptıran bir klinik deneme gönüllüsü, 1 Mayıs 2022. Sinopharm'ın yan kuruluşu olan Çin Ulusal Biotec Grubu tarafından geliştirilen Omicron varyantlarına karşı inaktif hale getirilmiş aşı, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından 26 Nisan'da klinik denemeler için onaylanmıştı. Klinik denemelerin üç ila dört ay içinde tamamlanması ve kademeli olarak kullanıma sokulması bekleniyor. (Fotoğraf: Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'in Yazılım Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Yakaladı Çin'in Yazılım Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Yakaladı Beijing'de Üç Tur Nükleik Asit Testi Uygulamasına Başlandı Beijing'de Üç Tur Nükleik Asit Testi Uygulamasına Başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hangzhou, Omicron, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Sivas'ta otomobil duvara tosladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 20:38:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement