Son Dakika Haberleri: Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin
Son Dakika Ekonomi Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin

Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin

2 saat önce

Çin'in en zengin bin 800 iş insanı, 2019 yılında gelirlerini geçen yıla göre yüzde 10 artırdı.

Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin, System.String[]

Çin'in en zengin bin 800 iş insanı, 2019 yılında gelirlerini geçen yıla göre yüzde 10 artırdı.

Hurun Araştırma Enstitüsünün raporuna göre, Çin'de en zengin bin 800 kişinin gelirlerinde 2018'e kıyasla yüzde 10 artış oldu.

Raporda, ABD'nin ağır gümrük vergilerine ve Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesine rağmen Çinli iş insanlarının net gelirlerini yüzde 10 artırdığı kaydedildi.

Enstitünün yayımladığı zenginler listesinde e-ticaret şirketi Alibaba'nın eski başkanı Jack Ma, 39 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, oyun ve sosyal medya şirketi Tencent'in yöneticisi Ma Huateng 37 milyar dolarla ikinci sıraya oturdu.

ABD'nin Pekin yönetimini hedef alan gümrük vergilerini artırma kararına karşın Çin'in iç pazarını genişlettiği bildirildi.

En zengin iş insanları listesinde, imalata dayalı ticaret yapan iş adamları sayısı azalırken listede teknoloji, ilaç ve gıda endüstrisinden çok sayıda kişinin yer aldığı vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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