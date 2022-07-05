Çin'in Önde Gelen Kaya Gazı Sahasındaki Üretim Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı

CHONGQİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafinerisi ve Fuling kaya gazı sahasının geliştiricisi Sinopec'in verdiği bilgiye göre, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan saha bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk artışla 3,63 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üreterek rekor kırdı. Aynı dönemde, geçen senenin ilk yarısına kıyasla yüzde 15'lik artışla 46 yeni kuyu da üretime kazandırıldı. Fuling gaz sahası düşük verimliliğe sahip kuyulardaki üretimi artırmak için uğraşıyor. Yılın ilk yarısında 650'den fazla eski kuyuda gerçekleştirilen üretim, beklentileri 187 milyon metreküp aşarak 3,48 milyar metreküpün üzerine çıktı. Kaya gazı asıl olarak metan gazından oluşuyor ve temiz bir yeni enerji kaynağı olarak görülüyor. Ticari geliştirme faaliyetine 2014'te başlanan ve günde 20 milyon metreküpün üzerinde kaya gazı üretilen Fuling gaz sahası, Çin'in orta ve doğu kısımları için temiz enerji sağlıyor.