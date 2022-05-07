Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Shanghai'da Üretime Yeniden Başladı - Son Dakika
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Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Shanghai'da Üretime Yeniden Başladı

07.05.2022 15:09
Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Shanghai'da Üretime Yeniden Başladı

SHANGHAİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor Şirketi, 40.000'den fazla işçinin kapalı yönetim altında bulunan Shanghai'daki fabrikalarında çalışmalara yeniden başladığını açıkladı.

SHANGHAİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor Şirketi, 40.000'den fazla işçinin kapalı yönetim altında bulunan Shanghai'daki fabrikalarında çalışmalara yeniden başladığını açıkladı. Otomobil üreticisi firma, SAIC Motor'un komple araç ve parça üreticileri ile lojistik şubelerinin, Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki otomobil sanayi zincirinin toparlanmasını desteklemek amacıyla çalışmaları ve üretimi hızlandırmak için zamana karşı yarıştığını kaydetti. SAIC Motor, 2022 yılında geçen seneye oranla yüzde 10'un üzerinde bir artışla 6 milyondan fazla araç satmayı hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre, Nisan ayında 167.000 araç satıldı.

Perşembe günü düzenlenen Kovid-19 önleme ve kontrolüne ilişkin bir basın toplantısına göre, Shanghai'daki 1800'den fazla büyük işletmenin yüzde 70'inden çoğu, şehirde Kovid-19'un yeniden yükselişine rağmen çalışmaya ve üretime tekrar başladı. Shanghai'da, Cuma günü yerel kaynaklı 253 doğrulanmış Kovid-19 vakası ve 3.961 semptom göstermeyen vaka tespit edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Shanghai'da Üretime Yeniden Başladı - Son Dakika


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