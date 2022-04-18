Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı

18.04.2022 17:23
Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu Limited Şirketi'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan beş fabrikasının Pazar günü itibarıyla üretime yeniden başladığı ve toplam 7.438 işçinin işbaşı yaptığı bildirildi.

CHANGCHUN, 18 Nisan (Xinhua) -- Changchun şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada FAW'a otomobil parçası tedarik eden 276 firmanın 25.000'den fazla işçisinin de işlerine geri döndüğü duyuruldu. Grubun Changchun'daki beş fabrikasının operasyonları, salgın karşıtı önlemler kapsamında 13 Mart'tan bu yana askıya alınmıştı. Jilin eyaletinin önde gelen bir kuruluşu olan, yerel ve küresel otomotiv sanayi zincirlerinin de önemli bir parçası konumundaki FAW Grubu, 2021'de 3,5 milyon araç sattı ve şirketin geliri 707 milyar yuana (yaklaşık 110,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı

YORUMLAR
500

Otomobil, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement