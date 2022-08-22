Video: Akıllı Teknolojiler, Çin'in Henan Eyaletindeki Tarımsal Üretime Yardımcı Oluyor

Çin'in önemli tahıl üreten bölgesi Henan eyaleti, akıllı tarım arazilerinin kurulmasını aktif olarak araştırdı.

100 mu'dan (yaklaşık 16,5 akre) fazla tarım arazisi eken Zou Huiyi, Xichuan ilçesine bağlı Zouzhuang köyündeki tarım arazisinin akıllı sulama sistemini gösterdi.

ZOU HUİYİ, Zouzhuang köyünde bir çiftçi

"Telefonumu kullanarak sulama yapmak artık çok kolay. Uygulamayı indirdikten sonra, sulamayı başlatmak veya durdurmak için telefonumla konuşmam yeterli. Geçmişte tarım arazilerini düzgün bir şekilde sulayamadığınızda, verim mu başına (yaklaşık 0,16 akre) sadece yaklaşık 300 kilogram ya da maksimum 400 kilogram olurdu. Ama şimdi yaklaşık 600 kilograma ulaşabiliyor ya da en azından 500 kilogram garanti oluyor. Böylece hem verim hem de gelirimiz artıyor."

2022 yılında, Henan eyaletindeki Zhechuan ilçesinin yerel yetkilileri, tarımsal üretimi artırmak için 5G ve nesnelerin interneti teknolojilerini uygulamak amacıyla 1.000 mu (yaklaşık 165 akre) akıllı tarım arazisi projesi için yatırım yaptı.

İzleme verileriyle birlikte çiftçiler, tarlaya gitmeden uygulama üzerinden sulama ve gübrelemeyi uzaktan kontrol edebiliyor.

Lİ TONGGUO, Tarım teknisyeni

"Bu tür izleme ekipmanı, kapsamlı analizden sonra tarım arazisi verilerini kontrol odasına iletebiliyor ve o andaki durumlarına göre ekinlere iyi bakım sağlayabiliyor ve bu da mahsul verimini büyük ölçüde artırabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.