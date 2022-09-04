Video: Çin'in Hubei Eyaletinde 1,8 Metreden Uzun Hibrit Pirinç Hasat Edildi - Son Dakika
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Video: Çin'in Hubei Eyaletinde 1,8 Metreden Uzun Hibrit Pirinç Hasat Edildi

04.09.2022 19:43
Video: Çin'in Hubei Eyaletinde 1,8 Metreden Uzun Hibrit Pirinç Hasat Edildi

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki Jiayu ilçesine bağlı Lianghu köyünde bir dev hibrit pirinç türünün hasadı başladı.

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki Jiayu ilçesine bağlı Lianghu köyünde bir dev hibrit pirinç türünün hasadı başladı.

Çin Bilimler Akademisi'ndeki tarım uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen pirinç çeşidi, 1,8 metreden 2,2 metreye kadar uzayabiliyor.

Bu pirinç türü yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı, hastalıklara ve sele karşı dayanıklı olması için yetiştiriliyor.

Pirinç türü, yerel bir tarım kooperatifi tarafından 4.000 mu (yaklaşık 267 hektar) araziye ekildi.

Köydeki ekim alanının gelecek yıl 10.000 mu'ya (yaklaşık 667 hektar) genişlemesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Wuhan şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Hubei Eyaletinde 1,8 Metreden Uzun Hibrit Pirinç Hasat Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Hubei Eyaletinde 1,8 Metreden Uzun Hibrit Pirinç Hasat Edildi - Son Dakika
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