Çin'in orta kesimlerinde yaşanan sel nedeniyle metro ağı sular altında kaldı - Son Dakika

Çin'in orta kesimlerinde yaşanan sel nedeniyle metro ağı sular altında kaldı

Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı.

Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı. Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi. Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü. Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı.

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