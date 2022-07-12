Çin'in Otomobil İhracatı Haziran'da Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Otomobil İhracatı Haziran'da Rekor Kırdı

12.07.2022 11:30
Çin'in Otomobil İhracatı Haziran'da Rekor Kırdı

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan sektör verilerine göre, ülkenin otomobil ihracatı geçen ay büyüme ivmesini koruyarak yıllık yüzde 57,4'lük artışla rekor seviyeye yükseldi.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan sektör verilerine göre, ülkenin otomobil ihracatı geçen ay büyüme ivmesini koruyarak yıllık yüzde 57,4'lük artışla rekor seviyeye yükseldi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Haziran'da otomobil şirketleri bir önceki aya göre yüzde 1,8'lik artışla toplamda 249.000 araç ihraç etti. Birlikten yapılan açıklamaya göre geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65,6'lık artışla yaklaşık 198.000 binek otomobil ihraç edilirken, ticari araç ihracatı yüzde 32,4'lük artışla 51.000 adede ulaştı. Yılın ilk yarısında Çin'in otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 artarak yaklaşık 1,22 milyon adet oldu. Birlik, bazı Çinli markaların Avrupa'daki birçok ülke dahil gelişmiş ülkelerin pazarlarına girmesi ve küresel tanınırlık ve rekabet gücünün artmasıyla yeni enerjili araçların, Çin otomobil ihracatının parlayan yıldızı olduğunu kaydetti. İlk altı ayda yeni enerjili araç ihracatı, yüzde 130'luk büyük bir artış kaydederek 202.000 adede ulaştı.

YORUMLAR
500
Çin'de Yılın İlk Yarısında Su Koruma Altyapısına Yatırımda Artış Görüldü Çin'de Yılın İlk Yarısında Su Koruma Altyapısına Yatırımda Artış Görüldü Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Otomobil İhracatı Haziran'da Rekor Kırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:48:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Otomobil İhracatı Haziran'da Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement