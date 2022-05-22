Çin'in Otomobil İhracatı Ocak-Nisan'da Yüzde 39,4 Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin yayımladığı veriler, Çin'in otomobil ihracatının yılın ilk dört ayında yüzde 39,4 yükseldiğini gösterdi. Dernek verilerine göre 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde Çin'den toplam 723.000 araç ihraç edilirken bunların 551.000 adedi binek otomobillerden oluştu. İhraç edilen binek otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 arttı.

Sadece Nisan ayında ihraç edilen otomobillerin sayısı ise yıllık yüzde 6,6 düşüşle 141.000 adede geriledi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden daha önce yapılan açıklamada, Çin'de otomobil satışlarının Nisan ayında Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle yüzde 47,6 gerilediği bildirilmişti. Ancak bu trendin tersine, aynı ayda ülkenin yeni enerjili araç pazarı, satışların yıllık yüzde 44,6 artmasıyla hızlı bir büyüme kaydetmişti.