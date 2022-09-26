Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
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Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı

26.09.2022 11:34
Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı

Çin'in petrol devi CNOOC'nin Tianjin şubesinin Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin karadaki inşaatı tamamlandı ve proje Cuma günü uygunluk onayı aldı.

Çin'in petrol devi CNOOC'nin Tianjin şubesinin Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin karadaki inşaatı tamamlandı ve proje Cuma günü uygunluk onayı aldı.

Bu, Çin'in ilk açık deniz petrol ve gaz ekipmanı "akıllı imalat" projesi.

12.000 ton ağırlığa sahip sekiz ayaklı kuyu başı platformunda 100 kişiye kadar kapasitesi olan çalışma ve yaşam alanları bulunuyor.

Proje, Bohai Petrol Sahası'nın bu yıl rezervleri ve üretimi artırabilmesi için kritik önem taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
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