Proje, Bohai Petrol Sahası'nın bu yıl rezervleri ve üretimi artırabilmesi için kritik önem taşıyor.

12.000 ton ağırlığa sahip sekiz ayaklı kuyu başı platformunda 100 kişiye kadar kapasitesi olan çalışma ve yaşam alanları bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in İlk Açık Deniz Petrol ve Gaz Ekipmanı 'Akıllı İmalat' Projesinin Karadaki İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika

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