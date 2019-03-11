Son Dakika Haberleri: Çin'in Plastik Atık İthalatını Durdurması ABD'yi Zor Durumda Bıraktı

Çin'in Plastik Atık İthalatını Durdurması ABD'yi Zor Durumda Bıraktı

23 dakika önce

ABD'nin en büyük plastik atık ithalatçısı olan Çin, ABD'den 24 çeşit katı atık ithalatına yasak getirerek kabul ettiği atıklara da kısıtlamalar getirmesi ABD'yi zor durumda bıraktı.

Çin'in Plastik Atık İthalatını Durdurması ABD'yi Zor Durumda Bıraktı, System.String[]
ABD'nin en büyük plastik atık ithalatçısı olan Çin, ABD'den 24 çeşit katı atık ithalatına yasak getirerek kabul ettiği atıklara da kısıtlamalar getirmesi ABD'yi zor durumda bıraktı.

Russia Today televizyon kanalı, Çin'in bu kararının ABD ile aralarındaki ticaret savaşları nedeniyle almış olabileceğini aktardı.

Habere göre, Çin'in ABD'den plastik atık ithalatına kısıtlama getirmesi yüzünden, ABD'deki birçok eyalet biriken plastik, kağıt ve cam atıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Plastik atıklar Çin'e ithal edilmek yerine boş alanlarda yakılırken, bu işlemin çevre kirliliği yarattığı ve insanların sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

Çin, geçtiğimiz yıl çevre kirliliği ile mücadele etmek için ABD'den geri dönüm materyalleri ithal etmeyi durdurduğunu açıklamıştı. ABD'deki geri dönüşüm endüstrisi ise yeni bir ithalatçı bulamadı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Plastik, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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