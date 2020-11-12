- Çin'in Pudong Yeni Bölgesi, Çin reformunun son 30 yılda yeni dönüm noktası oldu - Son Dakika

- Çin'in Pudong Yeni Bölgesi, Çin reformunun son 30 yılda yeni dönüm noktası oldu

PEKİN - Çin'in Pudong Yeni Bölgesi, Çin reformunun ve açılımının yeni bir dönüm noktası haline geldi.

Shanghai'ın Pudong Yeni Bölgesi şu anda Çin'in en ikonik silüetinin yanı sıra 30 yıllık hızlı reform ve açılmanın ardından dünyanın geri kalanına bir bağlantı.

18 Nisan 1990'da Çin, Pudong'un geliştirildiğini ve açıldığını duyurdu. 30 yıl sonra, bir zamanlar tarım arazisi olan bölge, Çin reformunun ve açılımının yeni bir dönüm noktası haline geldi. Pudong'un bölgesel GSYİH'si 210 kattan fazla arttı. Şimdi Shanghai'ın GSYİH'sinin neredeyse üçte birine katkıda bulunuyor. Bölge şu anda binden fazla finansal kuruma, 300'den fazla çokuluslu şirket genel merkezine ve 240'tan fazla yabancı yatırım araştırma ve geliştirme merkezine ev sahipliği yapıyor. Pudong'da bulunan Shanghai Limanı, konteynerlerin iş hacmiyle 10 yıl üst üste dünyanın en büyük limanlarından biri.

Eylül 2013'te Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi resmen açıldı ve büyümesine daha fazla ivme kazandırdı. Son 30 yılda Pudong, 168 ülke ile bölgeden 35 bin yabancı sermayeli işletmeyi kendine çekti ve 95.86 milyar dolarlık yabancı yatırım aldı. 2018'in sonunda Pudong merkezli işletmeler, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu (Kuşak ve Yol) güzergahlarında 30 ülkede yaklaşık 200 projeye yatırım yaptı.

Pudong Yeni Bölgesi, Çin'in reforma ve açılışa olan tam bağlılığının sadece bir özeti. Ülke, dünyayı her zamankinden daha hızlı bir şekilde kucaklama yolunda ilerliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin, kazan-kazan sonuçları için açıklık, iş birliği ve birliğe bağlılığını sürdürecek. Her yönden açılımı kararlı bir şekilde genişleteceğiz. Amacımız, Çin pazarını dünya için bir pazara, herkes tarafından paylaşılan bir pazara dönüştürmek" ifadelerini kullandı.