Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

16.07.2022 15:03
Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda her yaz, yavrularının doğumunu bekleyen gebe Tibet antilopları, kendilerine eşlik eden erkek Tibet antiloplarıyla birlikte görülüyor.

LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda her yaz, yavrularının doğumunu bekleyen gebe Tibet antilopları, kendilerine eşlik eden erkek Tibet antiloplarıyla birlikte görülüyor. Sürü yakında yeni doğan üyeleriyle birlikte doğal yaşam alanlarına dönecek. Bölgede yaşayan Tibet antiloplarının popülasyonu son 20-30 yılda 50.000'den 300.000'in üzerine çıktı. Çin 2021 yılında, izinsiz avlanmanın durdurulması ve biyo-çeşitliliğin korunmasına yönelik önleyici çabalar sayesinde Tibet antiloplarının statüsünü "tehdit altındaki tür" durumundan "tehdit altında olmaya yakın tür" durumuna indirmeyi başardı.

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda tetikte bekleyen erkek Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Jigme Dorge/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yeni doğmuş bir Tibet antilobu görülüyor. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda tetikte bekleyen erkek Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yeni doğmuş bir Tibet antilobu görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

11 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Tibet antilopları görülüyor. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

YORUMLAR
500
İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi Çin'in Merkezi Kit'leri Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Kar Artışı Bildirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:12 İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement