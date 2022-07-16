Çin'in Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Yaşayan Tibet Antilopları

LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda her yaz, yavrularının doğumunu bekleyen gebe Tibet antilopları, kendilerine eşlik eden erkek Tibet antiloplarıyla birlikte görülüyor. Sürü yakında yeni doğan üyeleriyle birlikte doğal yaşam alanlarına dönecek. Bölgede yaşayan Tibet antiloplarının popülasyonu son 20-30 yılda 50.000'den 300.000'in üzerine çıktı. Çin 2021 yılında, izinsiz avlanmanın durdurulması ve biyo-çeşitliliğin korunmasına yönelik önleyici çabalar sayesinde Tibet antiloplarının statüsünü "tehdit altındaki tür" durumundan "tehdit altında olmaya yakın tür" durumuna indirmeyi başardı.

Kaynak: Xinhua

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