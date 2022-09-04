Video: Otomatik Qingdao Limanı'nda Konteyner Faaliyetleri Hızla Arttı - Son Dakika
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Video: Otomatik Qingdao Limanı'nda Konteyner Faaliyetleri Hızla Arttı

04.09.2022 20:33
Video: Otomatik Qingdao Limanı'nda Konteyner Faaliyetleri Hızla Arttı

Çin'in Qingdao kentindeki otomatik liman terminalinde son aylarda konteyner faaliyetleri hızla arttı.

Çin'in Qingdao kentindeki otomatik liman terminalinde son aylarda konteyner faaliyetleri hızla arttı.

Xinhua'ya konuşan yöneticiler, bu yılın ilk 8 ayında terminaldeki ticari operasyonların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 artış gösterdiğini söyledi.

WANG YONGFA, Qingdao Yeni Qianwan Konteyner Terminali Operasyon Departmanı Dönüşümlü Başkanı:

"Otomatik liman terminaline daha fazla gemi geldi ve terminalde daha fazla TEU (20 fit eşdeğer birim) elleçlendi."

WANG WEI, Qingdao Yeni Qianwan Konteyner Terminali Operasyon Departmanı Genel Müdürü:

"Operasyonlarımızın verimliliği sürekli artırılıyor. Bu yılın ilk aylarından itibaren terminalimiz, tek bir vinçle yükleme verimliliğinde kendi rekorunu iki kez kırdı. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisini daha fazla kullanarak bölgeyi yeşil liman terminaline dönüştürüyoruz."

Otomatik terminal Mayıs 2017'de işletmeye açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Otomatik Qingdao Limanı'nda Konteyner Faaliyetleri Hızla Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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