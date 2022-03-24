Çin'in Qinghai Eyaletinde Nesli Tükenme Tehlikesindeki Merganser Ördekleri Görüldü - Son Dakika
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Çin'in Qinghai Eyaletinde Nesli Tükenme Tehlikesindeki Merganser Ördekleri Görüldü

24.03.2022 21:39
Çin'in Qinghai Eyaletinde Nesli Tükenme Tehlikesindeki Merganser Ördekleri Görüldü

XİNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Bu, eyalette çekilen yaban hayvanlarına ait ilk fotoğraf ve video görüntüleri olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda Qinghai'deki kuş türlerine ait görüntü kayıtlarındaki boşluğu gidermeye de yardımcı oldu. Bu kuşlar, Tersiyer Dönem'e ait nesli tükenmekte olan bir tür olup, 10 milyon yıldan fazla süredir Dünya'da yaşıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı […]

XİNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Bu, eyalette çekilen yaban hayvanlarına ait ilk fotoğraf ve video görüntüleri olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda Qinghai'deki kuş türlerine ait görüntü kayıtlarındaki boşluğu gidermeye de yardımcı oldu. Bu kuşlar, Tersiyer Dönem'e ait nesli tükenmekte olan bir tür olup, 10 milyon yıldan fazla süredir Dünya'da yaşıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenmekte olarak listelenen kuşun resmi ana üreme üssü olarak ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi ile Çin'in kuzeydoğusu kabul ediliyor. Eyalet Ormancılık ve Çayır Bürosu'na bağlı Yaban Hayatı Koruma Ofisi yaptığı açıklamada, hayvanlarla ilgili yerel kayıtlara göre, nesli tükenmekte olan ördeğin Qinghai'de ilk görülmesinden bu yana otuz yıldan fazla bir süre geçtiğini belirtti.

Dişi Çinli merganser ördekleri ilk olarak Ocak ayı sonlarında eyalet merkezi Xining'deki ulusal bir sulak alan parkında görüldü. Bazı kuş gözlemcileri ve uzmanlar, türlerin görüntülerini çekerken yerel kuş çeşitliliğini araştırdı. Nesli tükenmekte olan ördek, Mart ayının ortalarında, aynı araştırma alanındaki yaygın görülen diğer merganser ördekler arasında bulundu. Çevresindeki değişimlere duyarlı ve yaşam ortamı konusunda çok seçici olan bu kuş türü, ekolojik yaşam koşullarını izlemek için de kullanılıyor. Şu anda yaban hayvanlarının dünya genelindeki nüfusunun 2.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, kuşların Qinghai'deki daha çok görünmesi, Huangshui nehir havzasının ekolojik ortamının geliştiğini gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzak Doğu, Rusya, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Qinghai Eyaletinde Nesli Tükenme Tehlikesindeki Merganser Ördekleri Görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Qinghai Eyaletinde Nesli Tükenme Tehlikesindeki Merganser Ördekleri Görüldü - Son Dakika
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