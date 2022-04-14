Çin'in RCEP'e taraf ülkelerle ticareti ilk çeyrekte yüzde 6,9 arttı - Son Dakika
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Çin'in RCEP'e taraf ülkelerle ticareti ilk çeyrekte yüzde 6,9 arttı

14.04.2022 09:06
Çin'in RCEP'e taraf ülkelerle ticareti ilk çeyrekte yüzde 6,9 arttı

Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) yürürlüğe girdiği 2022'nin ilk çeyreğinde, taraf ülkelerle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış gösterdi.

Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) yürürlüğe girdiği 2022'nin ilk çeyreğinde, taraf ülkelerle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış gösterdi.

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, Çin'in RCEP'e taraf 14 ülke ile ticareti ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 448,6 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ticaret hacmi, yıllık yüzde 6,9 artarken Çin'in toplam dış ticaret hacminin yüzde 30,4'ünü oluşturdu.

Çin'in yakın komşuları Japonya ve Güney Kore ile ilk 3 aydaki ticareti, tüm taraflarla ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını meydana getirdi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

İmzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, bu tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefliyor.

Dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsamına alan anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu yaratacağı öngörülüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in RCEP'e taraf ülkelerle ticareti ilk çeyrekte yüzde 6,9 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in RCEP'e taraf ülkelerle ticareti ilk çeyrekte yüzde 6,9 arttı - Son Dakika
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