Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı

16.05.2022 11:44
Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkede sabit sermaye yatırımları bu yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkede sabit sermaye yatırımları bu yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre 2022'nin ilk dört ayında yapılan sabit sermaye yatırımları yıllık yüzde 6,8 artarak 15,35 trilyon yuana (yaklaşık 2,26 trilyon ABD doları) ulaştı. Bu oran yılın ilk üç ayındaki yüzde 9,3'lik artışa göre bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sabit sermaye yatırımları Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,82 geriledi. Ocak-Nisan döneminde özel sektörün sabit sermaye yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 8,69 trilyon yuana yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mayıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Sabit Sermaye Yatırımları Ocak-Nisan'da Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika
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