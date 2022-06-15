Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 6,2 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 6,2 Arttı

15.06.2022 17:16
Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 6,2 Arttı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin sabit varlık yatırımlarının bu yılın ilk beş ayında istikrarlı biçimde arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin sabit varlık yatırımlarının bu yılın ilk beş ayında istikrarlı biçimde arttığını gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk beş ayında yapılan sabit varlık yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artışla 20,6 trilyon yuana (yaklaşık 3,05 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Büyüme, yüzde 6,8 artış yaşanan ilk dört aya göre yavaşladı. Mayıs ayında sabit varlık yatırımları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,72 arttı. Ocak ayından Mayıs'a kadar özel sektörün sabit varlık yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 11,71 trilyon yuana çıktı. Kovid-19'un yeniden canlanmasına rağmen, altyapı yatırımları yüzde 6,7, imalat yatırımları ise yüzde 10,6 artış kaydetti. NBS verileri, yüksek teknolojili imalat ve yüksek teknoloji hizmetleri sektörlerine yapılan yatırımın büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 24,9 ve yüzde 10,8 artış kaydettiğini gösterdi. Sağlık ve eğitim sektörlerinde de sırasıyla yüzde 27,8 ve yüzde 9 yatırım artışı oldu.

NBS sözcüsü Fu Linghui, Kovid-19'un olumsuz etkisinin azalmaya devam etmesine rağmen, uluslararası ortamın karmaşıklığın sürdürdüğü için Çin'in ekonomik toparlanması açısından önünde hala zorlukların bulunduğu konusunda uyardı. Yatırımlar genelde büyümenin kilit öneme sahip lokomotiflerinden biri. Kovid-19'in yeniden canlanması ve ekonomi üzerinde artan aşağı yönlü baskı karşısında Çin, geçen ay açıklanan bir önlem paketi ile verimli yatırımların öneminin altını çizmişti. Fu, "Büyüme yanlısı önlemlerin yürürlüğe girmesiyle Çin'in ekonomik performansının Haziran ayında daha da iyileşmesi bekleniyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 6,2 Arttı - Son Dakika

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