Çin'in Sanayi Kârı 2018'de % 10,3 Arttı

Yıllık 20 milyon yuan'dan (2.96 milyon $) daha fazla geliri olan sanayi şirketlerin elde ettiği toplam kar, geçen yıl 6.64 trilyon yuan'a ulaştı.

Devlete ait işletmelerde 2018'de karlar 2017 yılında yüzde 45,1 olan bir büyümeyle karşılaştırıldığında düşüş göstererek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında arttı, diğer taraftan ise 2017 yılında yüzde 11,7 olan özel şirketlerin kar büyüme hızı artarak geçen yıl yüzde 11,9'a yükseldi.

41 sektörün 32'sindeki kar bir yıl öncesine göre artarken, petrol ve doğal gaz madenciliği sektörü yüzde 440 oranında güçlü bir büyüme gösterdi.