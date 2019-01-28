Çin'in Sanayi Kârı 2018'de % 10,3 Arttı
57 dakika önce
Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarının 2018'de yıllık bazda yüzde 10,3 artış gösterdiğini ancak bu büyüme hızının 2017'deki yüzde 21'lik büyümenin altında kaldığını söyledi.
Yıllık 20 milyon yuan'dan (2.96 milyon $) daha fazla geliri olan sanayi şirketlerin elde ettiği toplam kar, geçen yıl 6.64 trilyon yuan'a ulaştı.
Devlete ait işletmelerde 2018'de karlar 2017 yılında yüzde 45,1 olan bir büyümeyle karşılaştırıldığında düşüş göstererek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında arttı, diğer taraftan ise 2017 yılında yüzde 11,7 olan özel şirketlerin kar büyüme hızı artarak geçen yıl yüzde 11,9'a yükseldi.
41 sektörün 32'sindeki kar bir yıl öncesine göre artarken, petrol ve doğal gaz madenciliği sektörü yüzde 440 oranında güçlü bir büyüme gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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