Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Mayıs'ta Daraldı - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Mayıs'ta Daraldı

27.06.2022 15:54
Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Mayıs'ta Daraldı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, fabrikaların üretim hatlarını yeniden açarak işletme faaliyetlerini iyileştirmesi üzerine Mayıs ayında Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüşün daraldığı görüldü.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, fabrikaların üretim hatlarını yeniden açarak işletme faaliyetlerini iyileştirmesi üzerine Mayıs ayında Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüşün daraldığı görüldü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, her biri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,99 milyon ABD doları) işletme geliri olan büyük sanayi firmalarının karlarında Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında düşüş görülürken geçen ay bu oran yüzde 6,5'a geriledi. NBS kıdemli istatistikçisi Zhu Hong, daha yavaş daralmayı etkili salgın kontrolüne, ticari faaliyetlerin toparlanmasına ve ülkedeki lojistiğin pürüzlerini giderme yolunda kaydedilen ilerlemeye bağladı.

Mayıs ayında, bu büyük firmaların gelirleri yıllık yüzde 6,8 oranında artarak Nisan ayına kıyasla daha hızlı bir büyüme hızına ulaştı ve kar iyileştirmeleri için sağlam bir temel oluşturdu. NBS verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde, bu sanayi firmaları toplam karda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 3,44 trilyon yuana ulaştı. Bu büyük firmaların gelirleri ise ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 53,16 trilyon yuana yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Mayıs'ta Daraldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Mayıs'ta Daraldı - Son Dakika
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