Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 3,4 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 3,4 Arttı

15.07.2022 17:50
Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 3,4 Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Cuma günü açıklanan verilere göre, Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Cuma günü açıklanan verilere göre, Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

NBS'ye göre, sanayi üretimi büyümesi yalnızca Haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,9'a yükseldi ve Mayıs ayına göre 3,2 yüzde puan arttı. Sanayi üretimi verisi, en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) yıllık iş cirosuna sahip belirli büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor. NBS verilerine göre, Haziran ayı rakamı, Nisan ayında yüzde 2,9 düşüş ve Mayıs ayında yüzde 0,7 artış kaydettikten sonra ikinci çeyrekte ortalama büyümeyi yüzde 0,7'ye çıkardı.

Mülkiyete göre dağılımda ise, ilk yarıda halka açık şirketlerin üretimi yıllık yüzde 4,8'lik bir büyüme ile kazançlara öncülük etti. Halka açık şirketleri özel sektör ve devlet kontrolündeki işletmeler izledi. İmalat, madencilik ve kamu hizmetleri üretimi ve tedariki gibi üç ana sektör arasında, madencilik sektöründeki üretim ilk yarıda yıllık yüzde 9,5 artışla en hızlı büyümeyi gösterdi. NBS'ye göre, yüksek teknolojili imalat sektörü, yıllık yüzde 9,6 büyüme ile öne çıkarak genel sanayi üretim artışından 6,2 puan daha yüksek bir performans kaydetti. Ürün bazında ise, yeni enerjili otomobillerin üretimi yıllık yüzde 111,2, güneş pili yüzde 31,8 ve mobil iletişim baz istasyonları ise yüzde 19,8 artış kaydetti. Cuma günkü veriler ayrıca Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının 2022'nin ilk yarısında yıllık yüzde 2,5 arttığını ve rakamın ikinci çeyrekte yüzde 0,4 olduğunu gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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