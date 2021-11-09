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Çin'in Şandong eyaletinde 29 antik mezar bulundu - Son Dakika

Çin'in Şandong eyaletinde 29 antik mezar bulundu

09.11.2021 09:42
Çin'in Şandong eyaletinde 29 antik mezar bulundu

Çin'i kuzeyindeki Şandong eyaletinde bazıları milattan sonraki ilk yüzyıllara kadar giden 29 antik mezar bulunduğu bildirildi.

Çin'i kuzeyindeki Şandong eyaletinde bazıları milattan sonraki ilk yüzyıllara kadar giden 29 antik mezar bulunduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyalet başkenti Cinan'ın Laivu ilçesindeki ören yerinde yürütülen kazılarda mezarlardan 90'dan fazla kil çanak, çömlek ve tabak ile bronz sikke gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, 29 mezardan 11'inin 25-205 yıllarında bölgede hüküm süren Doğu Han Hanedanı devrine ait olduğunu belirtti.

Doğu Han devri mezarlarının 4'ünün tuğla kaplı olduğu, farklı süsleme ve figürlerin yer aldığı 10 tür tuğlanın kullanıldığı ifade edildi.

Tuğlaların bazılarında Büyükayı takım yıldızı ile Ay figürlerinin kurbağa ve tavşan figürleriyle birlikte kullanıldığına dikkati çeken arkeologlar, bunun Çin mitolojisindeki Ay Tanrıçası Çang'ı'ya ve onun Ay Sarayı'na dair anlatılan efsanelerin o dönemlerde bilindiğinin işareti olduğunu vurguladı.

Tarihleri Hanlar'ın devrinden son imparator ailesi Çinglerin devrine kadar uzanan mezarların, Çin'de defin adetlerinin tarihsel değişimine ilişkin araştırmacılara önemli bilgiler sağlayacağı öngörülüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Şandong eyaletinde 29 antik mezar bulundu - Son Dakika


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