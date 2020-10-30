Çin'in Şangay kentinde ilkokul yüksek teknolojiyle taşındı - Son Dakika

Çin'in Şangay kentinde 85 yıllık bir ilkokulun tamamı son teknoloji yürüme makinasıyla yerden kaldırıldı.

Çin'in ikinci büyük kenti Şangay'da bulunan tarihi ilkokul, daha korunaklı bir yere son teknoloji "yürüme makinası" ile taşındı. Binanın yer değiştirilmesini sağlayan bu yeni teknoloji robot bacaklar, binayı yürüterek yerini değiştirmeyi başardı.

BİNANIN ALTINA 200 MOBİL DESTEK YERLEŞTİRİLDİ

Projenin baş teknik süpervizörü Lan Wuji, kentin tarihi yapılarını korumaya yönelik bu çalışmada mühendislerin, beş katlı binanın altına yaklaşık 200 mobil destek yerleştirdiğini açıkladı. İnsan bacağı gibi hareket eden robotik bacaklar, 5 katlı binayı başka bir yere taşıdı. Wuji, bu teknolojinin ilk defa 2018 yılında geliştirildiğini ve tarihi binaları korumak için kullanıldığını ifade etti.