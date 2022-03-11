Çin'in Şanghay kentinde Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Çin'in Şanghay kentinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okullarda çevrim içi eğitime geçildi.

Yerel Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamada, kentteki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin internet üzerinden işleneceği bildirildi.

Komisyon ayrıca ana sınıfları ve kreşler gibi okul öncesi öğretim kurumları ile kurs merkezlerinde yüz yüze eğitime ara verileceğini duyururken, tedbirlerin süresine ilişkin bilgi vermedi.

Yerel Sağlık Komisyonu da yaptığı açıklamada, kentte son 24 saatte 75 yurt içi ve 42 yurt dışı kaynaklı vaka tespit edildiğini bildirdi.

Komisyon, yerel kaynaklı vakaların yurt dışı kaynaklı vakalarla bağlantılı olduğunu, bazı karantina merkezlerindeki salgın kontrol uygulamalarının yetersizliği nedeniyle yayıldığını kaydetti.