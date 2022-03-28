Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası - Son Dakika
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Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası

28.03.2022 09:42
Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası

Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da Belediye, kentte son 24 saatte 4 bin 500 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayılarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Şanghay'ın Pudong bölgesini 1 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da Belediye, kentte son 24 saatte 4 bin 500 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayılarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Şanghay'ın Pudong bölgesini 1 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde birçok ülke artan aşılamalar nedeniyle Covid-19 kısıtlamalarını kaldırırken, birçok ülkenin aksine Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da artan vaka sayıları yetkilileri harekete geçirdi. Şanghay'da son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından Şanghay Belediyesi çareyi 25 milyon insanın yaşadığı kentin finans ve ekonomik kalbi Pudong'u kapatmakta buldu. Belediye tarafından, Covid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında kentin doğu bölgesi olan Pudong'un 1 Nisan Cuma gününe kadar kapatılması kararı alındı. Şanghay Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin finans merkezi Pudong bölgesinin 1 Nisan'a kadar kapatılmasının ardından sıranın kentin batı bölgesi Puxi bölgesine geleceği ve buranın da 6 Nisan tarihine kadar kapatılacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada, kapanma boyunca tüm vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan Belediye, servis sektörü dışında faaliyet gösteren işletmelerin de kapalı kalacağını duyuruldu. Belediye'nin kapanma kararının ardından Şanghay'da yaşayan Tayvanlılar tarafından yapılan açıklamalarda ise, kentte Covid-19 vakaların son dönemde aniden arttığı ve Çin'in sert önlemler alarak durumu kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi. Tayvanlı vatandaşlar ayrıca yemek ihtiyaçlarını evlerine sipariş ederek giderdiklerini belirterek, bunun dışında sağlık, gaz, ulaşım ve elektrik sağlayan işletmelerin ise kentte görevlerine devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Çinli yetkililer, Şanghay'ı kapatmamak için çok uğraşmış, hatta kentin Covid-19 salgını ile mücadele biriminde görevli Wu Fan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şanghay kentini kapatmak Güney Çin Denizi'ndeki kargo gemilerini denize mahkum etmektir" demişti. Şanghay'da 26 Mart Cuma günü Covid-19 vaka sayısı 2 bin 631 kişi olarak kaydedilmiş, bu rakam ise Çin'in toplam vaka sayısının yüzde 60'ına denk gelmişti.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası
Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası - Son Dakika
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