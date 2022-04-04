Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi - Son Dakika

Çin'de Omicron varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol etmekte zorlanan ülkenin en büyük şehri Şanghay'a, salgın önleme ve kontrol çalışmalarına destek vermek üzere farklı eyaletlerden binlerce sağlık görevlisi sevk edildi.

China Daily'nin haberine göre, Jiangsu ve Cıciang gibi komşu eyaletlerden yaklaşık 15 bin sağlık personeli, otobüslerle Şanghay'a gönderildi.

Şinhua haber ajansı da dünkü haberinde Hubey, Cianşi ve Şandong eyaletleri ile Tiencin şehrinden 10 yüksek hızlı trenin sağlıkçıları Şanghay'a ulaştırdığını bildirdi. Ayrıca Çin ordusuna ait bir gazete, kara, hava, deniz ve birleşik lojistik kuvvetlerinden 2 bin personelin dün şehre vardığını bildirdi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, göstermeyen 8 bin 581 vaka kaydedildi. Çinli sağlık yetkilileri hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Kentte geçen hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batısındaki bölgelerde uygulanmaya devam ederken, vaka artışının önünün alınamaması nedeniyle dün ve bugün tüm kentte toplu testler yapılmasına karar verildi.

Yerel sağlık yetkilileri dün vatandaşlardan kendilerine dağıtılan tanı kitleri ile antijen testi yapmasını isterken bugün kent genelinde CPR testleri uygulanacak.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük farkın, Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantının yayılmasından kaynakladığı belirtiliyor.

Bulaşıcılığı yüksek varyant, Çin'in salgınla mücadelede vakaları ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi için büyük sınamaya dönüşmüş durumda. Karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin uygulanmasını gerektiren strateji, hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler tartışmalara yol açıyor.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan'da ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.