Çin'in Sanxingdui Harabeleri'ndeki Yeni Bulgular Arkeologları Şaşkına Çevirdi

CHENGDU, 13 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan ünlü Sanxingdui Harabeleri'nde kısa süre önce bazı çarpıcı keşifler gerçekleştirdi. Alandaki kazılarda, uygarlık tarihinde ilk kez gün yüzüne çıkarılan en az 10 bronz eşyanın da dahil olduğu enfes bronz, altın ve yeşim eşyalardan oluşan bir hazine keşfedildi. Sichuan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü, Peking Üniversitesi, Sichuan Üniversitesi ve diğer araştırma kurumları ile üniversitelerden arkeologların ortaklaşa oluşturduğu ekip, 2020 yılından bu yana alandaki altı kurban çukurunda kazılar gerçekleştiriyor. Sichuan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre, çoğunlukla 7 ve 8 No'lu kurban çukurlarından çıkarılan yeni bulgular, Sanxingdui'deki altı çukurda keşfedilen parçaların sayısını 13.000'e yaklaştırıyor. 7 No'lu çukurda keşfedilen ve içinde yeşim bir kap bulunan bronz kutu, yeni bulunan kalıntılar arasında öne çıkıyor. Kabın altı ve üstü kaplumbağa şeklinde ağ biçimli kapaklarla kaplı ve kutunun kenarları da bronz bir menteşe, ejderha başı şeklinde kulplar ve birkaç bronz şerit ile süslenmiş durumda. Arkeologlara göre mikro iz analizi, kutunun ipeğe sarılı olduğunu gösteriyor. 7 No'lu kazıdan sorumlu olan Sichuan Üniversitesi'nden profesör Li Haichao, "Kendine özgü şekli, ince işçiliği ve maharetli tasarımı düşünüldüğünde kabın türünün tek örneği olduğunu söylemek abartılı olmaz. Kabın ne için kullanıldığını bilmesek de eski insanların ona değer verdiği tahmininde bulunabiliriz" dedi.

Çukurda yeşim eşyalar, bronz süslemeler, heykelcikler ve çanlar da bulundu.

Arkeologlar, yandaki 8 No'lu çukurda da altın maskeli bronz kafalar, insan kafasına ve yılan vücuduna sahip bir bronz heykel, bronz bir sunak, bronzdan yapılmış devasa bir mitolojik yaratık ve domuz burunlu ejderha şekilli bir bronz parçanın da aralarında bulunduğu çeşitli eserleri gün yüzüne çıkardı.

8 No'lu çukurdaki kazının başında bulunan Peking Üniversitesi'nden doçent doktor Zhao Hao, "Çok karmaşık ve yaratıcı olan heykeller, o dönemdeki insanların masal dünyasını nasıl hayal ettiklerini yansıtıyor ve Çin medeniyetinin çeşitliliği ile zenginliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Arkeologlar çukurların etrafında kül çukurları, mimari temeller ve küçük kurban çukurları ile kültürel kalıntıların yanı sıra adak olarak sunulmuş olabilecek bambular, sazlar, soya fasulyeleri ve büyükbaş hayvanlar ile yaban domuzları da buldu.

İlk olarak 1920'li yılların sonlarında keşfedilen Sanxingdui Harabeleri, dünyanın 20. yüzyıldaki en değerli arkeolojik keşifleri arasında kabul ediliyor.

Eyaletin merkezi Chengdu'ya yaklaşık 60 km uzaklıktaki Guanghan şehrinde bulunan 12 kilometrekarelik alana yayılan kalıntıların yaklaşık 4.500 ila 3.000 yıl

öncesine dayanan Shu Krallığı'na ait olduğuna inanılıyor.