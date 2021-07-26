Çin'in sel felaketi nedeniyle 69 kişinin öldüğü Hınan eyaletinde şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika

Çin'de 69 kişinin ölümüne neden olan selin meydana geldiği Hınan eyaletinde, şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Hınan gözlemevinden yapılan açıklamada, selden etkilenen Şinyang, Cumadien, Coukou, Şangçiu, Kayfıng, Puyang, Şinşiang, Hıbi, Anyang bölgelerinde şiddetli yağışların görüleceği belirtildi.

Açıklamada, yağışların, devam eden kurtarma çalışmalarını ve bölgeye yapılan gıda yardımlarını aksatabileceği kaydedildi.

Eyalet genelinde yaklaşık 13 milyondan fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilenirken, 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere taşındı.

Yetkililer, 3 bin 800'den fazla evin yıkılmasına neden olan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 69'a yükseldiğini ve kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sel sonucu oluşan çukurlar, acil durum ekipleri ve askerler tarafından kum torbaları ile kapatılmaya çalışılırken, selden etkilenen bölgelere gıda yardımları sürüyor.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 25 Temmuz'da 63 olarak açıklanmıştı.