Çin'in Shandong Eyaleti'nin Yılın İlk Yarısında Rcep Üyeleriyle Ticareti Arttı - Son Dakika
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Çin'in Shandong Eyaleti'nin Yılın İlk Yarısında Rcep Üyeleriyle Ticareti Arttı

25.07.2022 11:21
Çin'in Shandong Eyaleti'nin Yılın İlk Yarısında Rcep Üyeleriyle Ticareti Arttı

JİNAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'nin Qingdao kentindeki gümrüklere göre, eyalet Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyeleriyle ticaretinin 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 artışla 587,47 milyar yuana (yaklaşık...

JİNAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'nin Qingdao kentindeki gümrüklere göre, eyalet Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyeleriyle ticaretinin 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 artışla 587,47 milyar yuana (yaklaşık 87 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi. İlk altı ayda, eyaletin ihracatı yıllık yüzde 30,9 artışla 346,13 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 13,1 artışla 241,34 milyar yuana yükseldi. Bu dönemde, Shandong'un Güney Kore, Malezya ve Japonya ile olan ticareti de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 10,7, yüzde 70,5 ve yüzde 7,9 artışla 137,26 milyar yuan, 116,33 milyar yuan ve 93,27 milyar yuana ulaştı. Bu üç ülke ile olan ticaret hacmi, eyaletin RCEP üyeleriyle olan toplamının yüzde 59'unu oluşturdu. Özel şirketler, Shandong'un RCEP üyeleriyle ticaretinin yüzde 70'inden fazlasına katkıda bulundu ve ilk altı ayda toplam ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,8 artarak 428,22 milyar yuan oldu. Dönem içinde eyaletteki yetkililer tarafından RCEP kapsamında yaklaşık 59.000 menşe belgesi de düzenlendi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Shandong Eyaleti'nin Yılın İlk Yarısında Rcep Üyeleriyle Ticareti Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Shandong Eyaleti'nin Yılın İlk Yarısında Rcep Üyeleriyle Ticareti Arttı - Son Dakika
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