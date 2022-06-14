Çin'in Shandong Eyaletinde Buğday Hasadı

LİNYİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kenti Pingyi ilçesine bağlı Difang kasabasının Dongjiazhuang köyündeki bir tarlada çalışan biçerdöveri gösteren hava fotoğrafı, 12 Haziran 2022. Çin'in en büyük ikinci buğday üretim sahası olan Shandong eyaletinde Pazartesi günü yerel saatle 17.00 itibarıyla 40,223 milyon muluk (yaklaşık 2,68 milyon hektar) tarım alanında kış buğdayı hasadı tam amlandı. Bu da toplam kış buğdayının yaklaşık yüzde 67'sini oluşturuyor. (Fotoğraf: Wu Jiquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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